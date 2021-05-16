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الأهلي يحسم مصير ناصر ماهر

الأحد 16/مايو/2021 - 06:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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تسعى لجنة التخطيط في الأهلي لإعارة نجم الفريق ناصر ماهر في الموسم المقبل وذلك بناء على قرار الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني. 
واتخذت اللجنة هذا القرار بسبب عدم الحاجة لجهود ناصر ماهر وعدم قدرته على إقناع الجهاز الفني بالإضافة إلى قرار اللجنة السابق بإعادة الثنائي عمار حمدي وأحمد عبدالقادر المعارين إلى الاتحاد وسموحة في الموسم المقبل بعد تألقهم وظهورهم بشكل جيد.
ومن المتوقع عودة ناصر ماهر إلى سموحة بعد المفاوضات الأخيرة من جانب النادي السكندري لإعارة اللاعب مرة آخرى وذلك بعد تألقه في فترتين سابقتين مع سموحة.
أما الأزمة الكبرى تكون في رغبة ناصر ماهر في الرحيل بشكل نهائي وعدم الموافقة على إعارته من جديد في ظل صعوبة حصوله على الفرصة في الأهلي.
وتلقى اللاعب أكثر من عرض من أندية الدوري المصري على رأسها سموحة والإسماعيلي وبيراميدز.

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ناصر ماهر موسيمانى الاهلي

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