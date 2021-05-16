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جيش الاحتلال يشن 150 غارة على قطاع غزة خلال الليلة الماضية

الأحد 16/مايو/2021 - 06:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن 150 غارة على قطاع غزة الليلة الماضية.

إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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