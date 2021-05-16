جيش الاحتلال يشن 150 غارة على قطاع غزة خلال الليلة الماضية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن 150 غارة على قطاع غزة الليلة الماضية.





إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



