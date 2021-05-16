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الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم الأهلي السابق
الأحد 16/مايو/2021 - 09:30 ص
محمد الدمتناوي
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دخلت مفاوضات مسئولو نادى الزمالك، مع صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا، مراحلها الاخيرة من أجل انتقال اللاعب لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات مكثفة مع صالح جمعه عن طريق شقيقه عبدالله جمعه، ووصلت المفاوضات إلي مرحلة متقدمة.
وتابع المصدر، أنه تم الاتفاق علي كل الامور المادية، ويتبقى وضع بعض الرتوش النهائية والرسمية لاتمام الصفقة.
وأشار المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك، يسعى لإنهاء صفقة صالح جمعة وضم اللاعب سريعًا خاصة في ظل مطالب يوسف أوباما بالرحيل عن صفوف الفريق.
وأوضح المصدر، أن هناك انقسام داخل نادي الزمالك حول صفقة صالح جمعه، فهناك من يؤيد الصفقة وهناك من يرفضها بسبب عدم التزام اللاعب ومشاكله الكثيرة ومطالبه المالية.
وأكد المصدر، أنه حال رحيل يوسف أوباما للاحتراف الخارجي، فستكون نسبة تواجد صالح جمعة داخل القلعة البيضاء كبيرة، بشرط التوصل لاتفاق مع ناديه، خاصة أنه هو البديل الجيد والمناسب لأوباما.
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