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الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم الأهلي السابق

الأحد 16/مايو/2021 - 09:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخلت مفاوضات مسئولو نادى الزمالك، مع صالح جمعة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا، مراحلها الاخيرة من أجل انتقال اللاعب لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن مسؤولو القلعة البيضاء دخلوا في مفاوضات مكثفة مع صالح جمعه عن طريق شقيقه عبدالله جمعه، ووصلت المفاوضات إلي مرحلة متقدمة.

وتابع المصدر، أنه تم الاتفاق علي كل الامور المادية، ويتبقى وضع بعض الرتوش النهائية والرسمية لاتمام الصفقة.

وأشار المصدر، أن مجلس إدارة الزمالك، يسعى لإنهاء صفقة صالح جمعة وضم اللاعب سريعًا خاصة في ظل مطالب يوسف أوباما بالرحيل عن صفوف الفريق.

وأوضح المصدر، أن هناك  انقسام داخل نادي الزمالك حول صفقة صالح جمعه، فهناك من يؤيد الصفقة وهناك من يرفضها بسبب عدم التزام اللاعب ومشاكله الكثيرة ومطالبه المالية.

وأكد المصدر، أنه حال رحيل يوسف أوباما للاحتراف الخارجي، فستكون نسبة تواجد صالح جمعة داخل القلعة البيضاء كبيرة، بشرط التوصل لاتفاق مع ناديه، خاصة أنه هو البديل الجيد والمناسب لأوباما.

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