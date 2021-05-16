راندا عبد السلام لـ "الفجر الفني": اتخضيت من ردود الأفعال على دوري في "فارس بلا جواز".. وشخصية فريدة قريبة مني (حوار)





فنانة شابة أحببها الجمهور جمعت بين الجمال والموهبة واستطاعت أن تلفت الأنظار إليها من خلال مشاركتها في مسلسل "فارس بلا جواز" للفنان مصطفى قمر.





وأجرى الفجر الفني، حوار خاص مع الفنانة الشابة، لتخبرنا عن تجربتها في "فارس بلا جواز"، وكيف استعدت للشخصية.





وإلي نص الحوار..









في البدايه ما الأعمال الذي شاركتي فيها من قبل ؟

شاركت في مسلسل "طاقة حب" مع المخرج أحمد يسري وهو من تنبأ لي بالنجاح والعمل كان بطولة أحمد حاتم ، يسرا اللوزي، أحمد صفوت ، انوشكا .









كيف تم ترشيحك لمسلسل فارس بلا جواز ؟

م ن خلال شركه الإنتاج، قرأت مشهد من الاسكربت وعجبني جداً الدور جداً لأنه كوميدي .









كيف استعددتي لدور فريدة ؟

قرأت وفهمت الشخصية وحسيتها قريبه مني دا ساعدني جداً.









ما الأسباب التي دفعتك للمشاركة في العمل ؟

لأن دور فريدة الذي جسدته جديد علي ولأن العمل لايت كوميدي وأحبه الجمهور وتشاهده جميع الفئات والإعمار.









ماذا عن ردود الأفعال التي أثارت ضجة عبر السوشيال ميديا ؟

أتخضيت أوي وسعيده بها مازلت في حاله ذهول من كم ردودد الأفعال الذي تلقتها أخذت نجاحي من الجمهور الذي أحببني.









ما أبرز التعليقات الذي لفتت انتباهك عن شخصيتك ؟

أن مصر كلها عايزة تتجوزني (عايزة تتجوز فريدة) .









هل ترى أن دورك في مسلسل فارس بلا جواز هو انطلاقتك الحقيقية ؟

الجمهور تعرف علي من خلال الدور ولكن الانطلاقة لم تأتي منه.









هل الكوميديا كانت صعب بالنسبه لكِ؟

كان صعب في البدايه، تدربت على الدور، وبعد كدا كان سهل.









ماذا عن التعاون مع مصطفى قمر؟

العمل معه كان لطيف للغاية، وأحببت التمثيل معه.









كيف كان التعامل مع المخرج معتز حسام ؟

شخص سلس وطيب ومحترم في التعامل، ومتعاون جداً ومنصف وشاطر وكان بيساعدني في العمل.









هل يوجد أعمال جديدة لكي خلال الفتره القادمة؟

بالفعل معروض عليً أكثر من أعمل تخص السينما أكتر .









ما الأعمال التي شاركتي فيها منذ دخولك الوسط الفني ؟

شاركت في مسلسلي (طاقة حب) مع المخرج أحمد يسري ، "القمر آخر الدنيا" بطولة بشرى ، ساندي ، عمرو عابد، هدى الأتربي، إخراج تامر حمزة.







