شاهد.. صواريخ الفصائل الفلسطينية تمر من فوق كاميرا "سكاي نيوز عربية"

تعرض مراسل قناة سكاي نيوز عربية، لموقف خطر على الهواء مباشرة، بعد مرور الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية فوق رأسه أثناء تغطية الأحداث الأخيرة. مرت فوق كاميرا "#سكاي_نيوز_عربية".. موجة صواريخ جديدة من #غزة على #تل_أبيب pic.twitter.com/5r96urQa3G — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 16, 2021





واستطاعت كاميرات القناة رصد الصواريخ وصافرات الإنذار وهي تدوي بعد إطلاق الصواريخ في سماء الأراضي المحتلة.





وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن 150 غارة على قطاع غزة الليلة الماضية.





إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



