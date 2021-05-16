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شاهد.. صواريخ الفصائل الفلسطينية تمر من فوق كاميرا "سكاي نيوز عربية"

الأحد 16/مايو/2021 - 08:01 ص
مراسل سكاي نيوز عربية
مراسل سكاي نيوز عربية
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تعرض مراسل قناة سكاي نيوز عربية، لموقف خطر على الهواء مباشرة، بعد مرور الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية فوق رأسه أثناء تغطية الأحداث الأخيرة.

واستطاعت كاميرات القناة رصد الصواريخ وصافرات الإنذار وهي تدوي بعد إطلاق الصواريخ في سماء الأراضي المحتلة.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن 150 غارة على قطاع غزة الليلة الماضية.

إلى ذلك، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 شهيدا.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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