Advertisements

تشكيل برشلونة المتوقع امام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني

الأحد 16/مايو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه نادي برشلونة اليوم الأحد نظيره فريق سيلتا فيجو ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: بيكيه، البا، لينجيت، ديست.

خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.

خط الهجوم: ميسي، جريزمان، برانثويت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برشلونة الدورى الإسباني ا فى الدورى

أخبار تهمك

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب كلمة السر.. صفقة الموسم في الطريق إلى الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 9 ساعات

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 18 ساعة

بالمستندات.. المخرج محمد سامي استولى على فكرة "البرنس".. والكشف عن هوية المؤلف الحقيقي للمسلسل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابات في إسرائيل وغزة نتيجة قصف متبادل

منذ حوالي 9 ساعات

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 6 ساعات

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 16 ساعة

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ ساعة و نصف

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يوم

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 6 ساعات

أمير كرارة لـ مهما أحمد: "متكلمتش غير بعد قرار محمد سامي"

منذ حوالي 16 ساعة

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة المتوقع ضد فياريال بالدوري الأسباني

كومان يستقر على تشكيل برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو بالدوري الاسباني

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بيلباو فى الدوري الإسباني

تشكيل برشلونة الرسمي أمام قادش.. ميسي يقود الهجوم

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة إلتشي فى الدوري الإسباني

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

09:37 م

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

07:59 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق