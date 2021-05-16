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تشكيل برشلونة المتوقع امام سيلتا فيجو فى الدوري الإسباني
الأحد 16/مايو/2021 - 08:29 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه نادي برشلونة اليوم الأحد نظيره فريق سيلتا فيجو ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.
وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: تير شتيجن.
خط الدفاع: بيكيه، البا، لينجيت، ديست.
خط الوسط: بوسكيتس، دي يونج، بيدري.
خط الهجوم: ميسي، جريزمان، برانثويت.
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