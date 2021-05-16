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سيراميكا يعلق على مفاوضات الزمالك للحصول على نجوم الفريق

الأحد 16/مايو/2021 - 08:29 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا، على الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن وجود مفاوضات بين الزمالك وثنائي الفريق محمد إبراهيم وصالح جمعة.


وأشارت تقارير صحفية إلي أن لم يتلق سيراميكا كيلوبترا أي عروض من القلعة الأبيض بشأن إنتقال ثنائي الفريق في الموسم المقبل.

وتابعت:"يرتبطان ثنائي الفريق بعقد مع الفريق، ويرغبان في الاستمرار واستعادة مستواهما السابق، على أمل العودة مجددا لمنتخب مصر".

وتألق إبراهيم وجمعة مع سيراميكا مؤخرا، وهو ما جعلهما محط اهتمام العديد من الأندية، على رأسها الزمالك.

ويرغب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء، بالتعاقد مع صانع ألعاب ولاعب وسط لتعويض الرحيل المحتمل للثنائي فرجاني ساسي ويوسف أوباما.


والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم شارك مع سيراميكا في 20 مباراة بالدوري أحرز خلالها هدفا وصنع اثنين، بينما خاض صالح جمعة 13 مباراة أحرز خلالها هدفا وصنع 3 آخرين

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