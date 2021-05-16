إنتي مين..ماجدة خير الله تُهاجم مها أحمد بعد إساءتها لـ أحمد السقا وأمير كرارة

شنت الناقدة ماجدة خير الله هجومًا حادًا على الفنانة مها أحمد بعد مهاجمتها للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتبت ماجدة خير الله منشورًا قالت فيه:"أحمد السقا، وأمير كرارة اشتركا في بطولة أكثر مسلسلات هذا العام فشلاً، لكن كل منهما يستند إلى تاريخ من النجاح التجاري يمتد لعشرين عاماً على الأقل".



وتابعت ماجدة خير الله قائلة :"إنتي مين بقي؟؟ وقدمتي إيه في حياتك يذكرك الجمهور به؟ علشان تتطاولي علي ناس بتنجح وتفشل وتقع وتقوم تاني، ولاتتوقف عن الاجتهاد ومحدش منهما دخل هذا المجال بالواسطة، ورمى الجته!".



وكانت مها أحمد، قد هاجمت أحمد السقا وأمير كرارة ووصفتهما بأنهما قبلا إساءة أنفسهم بناءً على طلب المخرج محمد سامي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك ".



كتبت مها أحمد منشورًا قالت فيه :"عوضي على الله دي الجملة اللي دايمًا بقولها لما اتصدم فأشخاص،الحكاية يا سادة نجمين عملوا مسلسل واتنجمت عليهم بنوته لسة ألف باء تمثيل واديتهم على قفاهم وركبت عليهم إليأن أصبحت بطلة المسلسل وبطلة الدعاية للمسلسل وهما راضيين رغم أن طول عمرهم مبيعملوش كدة مع أي زميلة لهما قربها أنا".



وتابعت قائلة :"النجم الأول بيني وبينه عيش وملح وزماله رشحت فمسلسل بطولته وكان بيقنعني بدور ولما وافقت بعتهولي دور تاني معرفوش دور متعملوش واحدة مبتدئة، المفروض إنه عارف قيمتي الفنية وعارف اني إضافة له، اتهرب مني وموقفش جنبى وباعنى رغم إن الكل عارف إني زي اخته(ندل)".



وأضافت قائلة:"أما التانى كان فبداياته يتمنى يسلم عليا ويقولي يا أستاذة نزلت من نفسي وقلتله مش هنشتغل مع بعض ما هي الحوجه مرة، رد وقالي الدور بينادى صاحبه. طبعا محكلكوش قد إيه ندمت نفسى وعشت اسود أيام حياتي عياط واكتئاب، وقلت ( عوضى عليك يارب).



واختتمت كلامها قائلة :" تمر الأيام والاتنين يعلو ويتجمعوا مع بعض فمسلسل واحد( على عينهم طبعا) ويمثلوا وحش قوي تمثيل الكفار وطلعوا كمان مبيقروش اللي بيمثلوه وربنا يركب عليهم بنوته سنه أولى تمثيل وخبره ويتحول المسلسل والدعاية الدراما كاملة لصالحها وهما (مخدماتيه للأستاذة).