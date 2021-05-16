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"سحب ركامية وارتفاع الحرارة".. اعرف تفاصيل طقس الإمارات
الأحد 16/مايو/2021 - 09:36 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 16-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.
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