Advertisements

"سحب ركامية وارتفاع الحرارة".. اعرف تفاصيل طقس الإمارات

الأحد 16/مايو/2021 - 09:36 ص
بوابة الفجر
Advertisements
كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 16-5-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة صباحاً على الساحل الشرقي، وقد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية غربية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 - 20 تصل إلى 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:21 والمد الثاني عند الساعة 02:29 والجزر الأول عند الساعة 09:32 والجزر الثاني عند الساعة 20:05.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:22 والمد الثاني عند الساعة 23:08 و الجزر الأول عند الساعة 18:00 والجزر الثاني عند الساعة 05:58.

أخبار تهمك

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 8 ساعات

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 21 ساعة

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم الأهلي السابق

منذ نصف ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 18 ساعة

بالمستندات.. المخرج محمد سامي استولى على فكرة "البرنس".. والكشف عن هوية المؤلف الحقيقي للمسلسل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم ليفربول مطلوب بشدة في برشلونة

منذ ساعة

نجم ميلان يعلق على عودته إلى ريال مدريد

منذ نصف ساعة

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ ساعتين

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 7 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:59 ص

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

09:37 م

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

07:59 ص

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق