طقس البحرين حار مع بعض السحب خلال النهار

حالة الطقس في البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حسناً ويكون حارا مع بعض السحب خلال النهار.





الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى شمالية شرقية من من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.





ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام .





درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.



