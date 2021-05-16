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طقس البحرين حار مع بعض السحب خلال النهار

الأحد 16/مايو/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأحد الموافق 16-5-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في البحرين 
أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الأحد في مملكة البحرين سيكون حسناً ويكون حارا مع بعض السحب خلال النهار.

الرياح متقلبة الاتجاه عموماً شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتتحول إلى شمالية شرقية من من 10 إلى 15 عقدة أحياناً بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام .

درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 10%.

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