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أسعار اللحوم اليوم الأحد 16-5-2021 في الأسواق

الأحد 16/مايو/2021 - 09:06 ص
بوابة الفجر
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شهدت أسعار اللحوم استقرارا فى الأسواق اليوم الأحد، مع قيام الحكومة بضخ مزيد الكميات منها لتحقيق استقرار الاسعار في شهر رمضان بجانب تراجع الطلب وإغلاق معظم محلات الجزارة خلال أيام العيد.

تراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120-140 جنيها، الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

وتراوح عرق التربيانكو بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، والمفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، الموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو.

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