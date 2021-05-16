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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 16-5-2021

الأحد 16/مايو/2021 - 09:46 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد البلاد اليوم الأحد، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات؛ حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

طقس اليوم
وأكدت الأرصاد الجوية أنه يميل الطقس للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حار على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
 
حالة الطقس ليلا
وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة 
وأوضحت الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة قد تصل للعاصفة على شمال البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:  القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.

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