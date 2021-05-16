وزير الري: تنفيذ العديد من المشروعات للاستفادة من مياه الصرف الزراعى

تواصل الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والرى تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجاري المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي فى مصر.



وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أنه تم الإنتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.20 مليون فدان، وكذلك توسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الإستصلاح في زمام قدره 0.80 مليـون فدان، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام 374 ألف فدان، بإجمالي 8.40 مليون فدان تقريبًا، وجاري إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكباري والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره 6 مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي.



وأضاف الدكتور عبد العاطي أنه جاري تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع فى إستخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف مجابهة الإحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الإنتهاء فى العام الماضي من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف 1.00 مليون م٣ يوم، مشيرًا الى أنه جاري تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى 5.00مليون م٣ يوم، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا، ويتضمن هذا المشروع تنفيذ أعمال سحارات وأعمال مصارف مكشوفة وأعمال ترابية وأعمال صناعية ومواسير لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية " أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد "، مضيفًا أنه جاري تنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالي 6.00 مليون م٣ يوم.



الجدير بالذكر أنه جاري تنفيذ العديد من الأعمال الصناعية لخدمة منظومة الصرف الزراعى فى مصر، مثل مشروع تدعيم سحارة الرهاوي أسفل الرياحين الناصري والبحيري وخط السكة الحديد لإستيعاب التصرفات الحالية والمستقبلية لمحطتي صرف صحى أبورواش وزنين، وعملية إنشـاء سحارة جديدة بالدفع النفقى الهيدروليكي على مصرف ننا الرئيسى أسفل ترعة الإبراهيمية وطريق " القاهرة ــ أسوان " الزراعي وخط السكة الحديد " القاهرة ــ أسوان "، وعملية إنشاء 5 كبارى بالطريق الجاري تنفيذه حول بحيرة المنزلة.



كما قامت هيئة الصرف بتنفيذ عمليـة تغطية وتأهيل وحماية جزء من مصرف المحيط بطول 3.650 كيلومتر لتوسعة الطريق وخلق محور مروري أكثر تطورًا بدءًا من شارع الهرم في إتجاه الدائري الجنوبي أسفل محور المريوطية بهدف تحسين الصورة البصرية لمرتادي المنطقة من المصريين والسائحين الأجانب.



بالإضافة لتنفيذ عملية تكاسي دبش على مصارف " المحيط – اللبيني- سقارة العمومى " المتقاطعة مع مسار الطريق الدائري الأوسطى بزمام محافظة الجيزة، وعملية توسيع وتعميق مجرى طرد المكس بطول 1.00 كيلومتر، وعملية تجريف مصرف بحر البقر الرئيسي بطول 300 كيلومتر باستخدام 2 شفاط بخلاف المعدات المعاونة من حفارات وصنادل.

