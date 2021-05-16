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"ربنا يستر في الساعات الجاية".. ابنة نادية العراقية تؤكد على دخول والدتها في مرحلة الخطر

الأحد 16/مايو/2021 - 09:56 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت مي محروس، نجلة الفنانة نادية العراقية، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالدتها، مُشيرة إلى أنها أصبحت حرجة جدًا، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتبت مي محروس منشورًا قالت فيه:"ماما حالتها بقت فوق الخطر للأسف الشديد، وربنا يستر في الساعات اللى جاية، أنا بس أتمنى ترجع يوم واحد على الأقل، أسمع صوتها وأشوف ضحكتها، وأشم ريحتها، أنا مش عايزة أكتر من كده".

وتابعت قائلة:"عايزة أعرف راضية عنى ولا لأ، أنا بجد بحبك أوى يا ماما، يا أجمل صاحبة فى الدنيا، مش هلاقى زيك، والله أنت، غالية أوى يا ماما يا رب ما تحرمنى منها ومن حنانها يارب".

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