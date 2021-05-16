موعد مباراة ريال مدريد امام اتليتك بيلباو فى الدوري الإسباني

يلتقي نادي ريال مدريد اليوم الأحد نظيره فريق أتلتيك بيلباو ضن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.









ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب نادي اتلتيك بيلباو.









وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ٢ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.









ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز خلف المتصدر اتلتيكو مدريد.