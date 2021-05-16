ارتفاع صادرات مصر من منتجات البترول إلى 348.7 مليون دولار

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 2.69 مليار دولار، وعرضت بيان الإحصاء قائمة بأهم السلع التي ارتفعت صادراتها خلال تلك الفترة.

وبلغت قيمة الصادرات من منتجات البترول 348.7 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 152.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 128.1%، وبلغت قيمة الصادرات من الملابس الجاهزة نحو 138.9 مليون دولار فبراير الماضي، مقابل 131.1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وتضمنت القائمة أيضا، الصادرات المصرية من اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 108.8 مليون دولار، مقابل 73.7 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة قدرها 47.7%، ثم صادرات الأسمدة وبلغت قيمتها 123.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 107.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 47.7%.

وشملت القائمة أيضا، قيمة صادرات البترول الخام، بقيمة 111.4 مليون دولار، مقابل 92.6 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بنسبة زيادة بلغت 20.4%، كما ارتفعت قيمة صادرات العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة وبلغت 76.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 69.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بنسبة ارتفاع بلغت 9.8%.



