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فض حفل زفاف وتشميع 6 مقاه.. محافظة الجيزة تواصل جهودها لتطبيق الإجراءات الوقائية

الأحد 16/مايو/2021 - 09:58 ص
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شنت الأجهزة التنفيدية لمحافظة الجيزة، العديد من الحملات، لأعادة الانضباط للشوارع، وتطبيق القرارات الوقائية الصادرة من مجلس الوزراء للحد من انتشار فيرس كورونا، فضلًا عن تحسين الخدمات ورفع كفاءة منظومة النظافة ورصد المخالفات.

وأسفرت حملات محافظة الجيزة بالمراكز والمدن والأحياء عن الأتي:-



- مركز ومدينة البدرشين

وجه مركز ومدينة البدرشين فرق النظافة والتى تمكنت من رفع 105 طن مخلفات بنطاق قرى (سقارة، أبوصير، ميت رهينة، أبورجوان، دهشور، المرازيق) وشوارع ( الطريق السريع، الجمهورية، مكتب العمل، مدرسة النصر، المجلس المحلى، مدرسة البنات، عكاشة فرج ) بالإضافة إلى إزالة 3 حالات مخالفة بناء فى المهد بقرية الشوبك الغربى وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك وردم حالة حفر للتجهيز للبناء على مساحة 2 قيراط بقرية دهشور، وغلق 2 مقهى ومحل ومصادرة عدد 30 حالة إشغال.

- حي الوراق

شن حى الوراق حملة مكبرة لمتابعة سريان الإجراءات الإحترازية ورصد المخالفين، والتى تمكنت من ضبط أحد قاعات الأفراح التى تنظم حفلات زفاف بالمخالفة للإجراءات حيث تم فض الحفل وإغلاق القاعة، بالإضافة لإغلاق أحد المقاهى لتقديمها الشيشة ومصادرة 94 كرسى و 78 شاشة و 11 عرق خشب و 2 لوح مطلى و ثلاجة و ديب فريزر و 2 سماعة صب و 8 سقالة خشب، كما تم إزالة سور مخالف على مساحة 200 م2 بقرية طناش .

- حي شمال الجيزة

وبنطاق حى شمال الجيزة تم غلق وتشميع 3 مقاهى لمخالفاتها الإجراءات الإحترازية ومصادرة 71 كرسى و 11 شيشة و 3 سماعة وعدد من الترابيزات.

- مركز ومدينة منشأة القناطر


ومن خلال حملة لأجهزة مركز ومدينة منشاة القناطر تم تحرير 7 محاضر غلق وتشميع لمخالفة مواعيد الغلق و3 محاضر عدم إرتداء الكمامة و 8 محاضر إشغال، وتمكنت فرق النظافة من رفع 100 طن قمامة بنطاق القرى وتوابعها.

- مركز ومدينة أوسيم

أسفرت جهود النظافة بنطاق مركز ومدينة أوسيم عن رفع مايقرب من 400 طن مخلفات والتى تم نقلها للمقالب العمومية بالمحافظة .

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