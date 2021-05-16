قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

استقر مسؤولو النادي الأهلي، على السفر لقطر، عقب لقاء صن داونز بدوري أبطال إفريقيا، وذلك من أجل خوض السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان.









ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع فريق نهضة بركان المغربي، على لقب السوبر الإفريقي بقطر، يوم 28 مايو الجاري.









حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن المارد الأحمر لن يعود إلى القاهرة، عقب لقاء صن داونز في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، المقرر 22 مايو الجاري.









وتابع المصدر، أن البعثة ستتوجه مباشرة إلى قطر عقب مباراة صن داونز، تفاديًا لإجهاد السفر والاستعداد مبكرًا للسوبر.









ويترأس محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بعثة المارد الأحمر في جنوب إفريقيا وقطر.