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ننشر الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسي (2021- 2022)

الأحد 16/مايو/2021 - 09:53 ص
بوابة الفجر
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كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة القلية المقبلة، عن الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل (2021-2022)، حيث يتم  فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائى، بداية من يونيو المقبل لمدة شهر حتى 30/6/2021.
 
وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات والأوراق المطلوبة، والتى يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، وهي كالتالي:

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثه للطفل
- 4 صور شخصية مقاس 4×6
- صورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل
- دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية
- صورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس 
- مستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق في المنزل " كهرباء أو غاز"
- ملف يوضع به أوراق التقديم.

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