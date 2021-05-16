ننشر الأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الابتدائى للعام الدراسي (2021- 2022)

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الفترة القلية المقبلة، عن الأوراق المطلوبة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل (2021-2022)، حيث يتم فتح باب التقدم للتسجيل الإلكتروني للصف الأول الابتدائى، بداية من يونيو المقبل لمدة شهر حتى 30/6/2021.

وحددت وزارة التربية والتعليم المستندات والأوراق المطلوبة، والتى يتقدم بها ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف الطفل، وهي كالتالي:





- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثه للطفل

- 4 صور شخصية مقاس 4×6

- صورة من بطاقة الرقم القومى لوالد الطفل

- دمغات التأمين الصحى والمهن التعليمية

- صورة من الاستمارة الإلكترونية للتقديم تتضمن الراغبات الثلاثة التى تقدم بها ولى الأمر وتشمل 3 مدارس

- مستند يثبت محل الإقامة للطفل كإيصال أحد المرافق في المنزل " كهرباء أو غاز"