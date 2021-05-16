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صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية

الأحد 16/مايو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
ريهام على
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في إطار المتابعة المستمرة والمكثفة لمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمركز ابشواى، وبناءا علي توجيهات الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

قامت الدكتورة كلير بقطر مقار مديرة الإدارة الصحية بابشواى، بمحافظة الفيوم، وفريق الوقائى والرعاية الأساسية والتفتيش المالى والإدارى، بالمرور على مستشفى ابشواى المركزى والوحدات الصحية بالنصارية وابودنقاش وطبهار وزيد وسنرو القبلية وقصر بياض وسنرو البحرية وابوشنب وشكشوك، وكذلك متابعة سير العمل بمراكز اللقاح بالمركز الطبى الحضرى بابوجنشوا، حيث تم التأكد من انتظام سير العمل للاطقم الطبية والتأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وأدوية الطوارئ، كما تم مناظرة السجلات الطبية، والتأكد من تسجيل درجات الحرارة على ثلاجات الطعوم، ووجود خطة الطوارئ وترتيب الطعوم وصلاحيتها، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، ومتابعة توافر القوي البشرية اللازمة بجميع الأقسام الطبية، وإرتداء الفرق الطبية للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

كما تم متابعة عدادات الأوكسجين، والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من إسطوانات الأوكسجين، وأقسام الاستقبال في حالة الاحتياج، ومتابعة الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي، ووفقًا لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، وتكثيف جلسات العلاج الطبيعي للمرضي المصابين بفيروس كورونا، ومرضي العناية المركزة.

وقامت الدكتورة كلير بقطر مديرة الادارة، بالمرور المفاجئ علي مركز اللقاح بابوجنشوا والتأكد من انتظام سير العمل وتوفير المستلزمات الطبية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للفريق الطبى والمترددين، وتقديم جميع سبل الراحة المواطنيين والتوعية الصحية بأهمية اللقاح وسرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني.
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية
صحوطة إبشواي: تتابع سير العمل بمراكز اللقاح للتأكد من توفير المستلزمات الطبية

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