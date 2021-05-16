بعد سياسة "الواتساب" الجديدة.. خبير يحذر مؤسسات الدولة (فيديو)

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تفاصيل تطبيق "واتساب" شروط الخصوصية الجديدة، مشيرا إلى أن السياسة الجديدة طبقت من الامس، والشركة أوضحت أنهم لن يجبروا أحد على قبول السياسة الجديدة، ولكنهم سيذكروا المستخدمين كل فترة بقبول السياسة الجديدة، معلقا: "كل شوية هيبعتوا يذكروا بشكل هيجعل المستخدم فالاخر يقبل التحديث".



وأشار "حجاج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن من لم يقبل الشروط الجديدة سيستخدم تطبيق "الواتساب" بإمكانيات محدودة جدا، منوها بأن السياسة الجديدة تقوم على جمع بيانات وليس الصور أو المحادثات، وذلك بهدف دراسة سلوك الأشخاص.



وأضاف، "نفس اللي بيحصل على الفيسبوك ماسنجر هيحصل على الواتساب.. لو كتبت عندي صداع هتلاقي اعلانات لأدوية صداع"، منوها بأن معظم الموظفين الذين يعملون في البنية التحتية للدولة والقطاعات الهامة فالدولة يتبادلون الوثائق عبر "الواتساب" وهو ما يعد مشكلة كبيرة، ولابد من تغيير هذه الآلية، ويكون التواصل من خلال إيميل لأنها معلومات تمثل البنية التحتية للدولة.

