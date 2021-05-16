انتهاء وقف إطلاق النار في أفغانستان وسط دعوات لمحادثات سلام جديدة





وقال إنهم جددوا التزامهم بإيجاد نهاية سلمية للحرب ودعوا إلى بدء مبكر للمحادثات المتوقفة.



كانت الولايات المتحدة تضغط من أجل تسريع المحادثات حيث تسحب آخر جنودها البالغ عددهم 2500 إلى 3500 جندي وحلف شمال الأطلسي البالغ 7000 جندي.



حتى مع توقيع طالبان والحكومة على وقف إطلاق النار، الذي أُعلن بمناسبة عيد الفطر الإسلامي، استمر العنف بلا هوادة في أفغانستان.





وأسفر تفجير يوم الجمعة في مسجد شمال العاصمة عن مقتل 12 مصليا بينهم إمام، واصيب 15 اخرون. ونفت طالبان تورطها وألقت باللوم على وكالة المخابرات الحكومية. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.



ومع ذلك، زعم تنظيم داعش أنه فجر العديد من محطات الشبكة الكهربائية في نهاية الأسبوع. وقد ترك ذلك العاصمة كابول في الظلام لمعظم أيام العيد.





وأعلن تنظيم داعش، في منشورات على مواقع إلكترونية تابعة له، عن هجمات إضافية خلال الأسبوعين الماضيين دمرت 13 محطة للشبكة الكهربائية في عدة محافظات. تجلب المحطات الطاقة المستوردة من دول آسيا الوسطى أوزبكستان وطاجيكستان.



وقال سانجر نيازاي المتحدث باسم الحكومة إن الهجمات تركت تسع مقاطعات من بينها كابول تعاني من نقص إمدادات الكهرباء. وأدى العنف الذي يبدو أنه لا يمكن وقفه في أفغانستان إلى تخوف السكان والدول الإقليمية من أن الانسحاب النهائي لجنود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى.





وقالت واشنطن إنها تريد خروج آخر جندي لها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر على أبعد تقدير، لكن الانسحاب يتقدم بسرعة.





وقال مسؤول غربي مطلع على عملية الانسحاب، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن تفاصيل الانسحاب لم يتم الإعلان عنها، إنه من المرجح أن يكتمل بحلول أوائل يوليو.



أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت عن قلقه بشأن الانسحاب السريع للقوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.





ووصف وانغ الانسحاب بأنه متسرع واعتبر أنه سيؤثر "بشدة" على عملية السلام الأفغانية ويؤثر سلبًا على الاستقرار الإقليمي، ودعا الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر.



انتهى وقف إطلاق النار الذي استمر ثلاثة أيام واتسم بهجمات عنيفة – والذي تبنى تنظيم داعش بعضها – اليوم الأحد، في أفغانستان وسط دعوات لاستئناف محادثات السلام بين الحكومة وطالبان.قال المتحدث السياسي باسم طالبان، سهيل شاهين، إنه اجتمعت فرق التفاوض التابعة للحكومة والإمارة الإسلامية، في إشارة إلى نظامهم المخلوع، لفترة وجيزة يوم السبت في دولة قطر.