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رصد 15 حالة تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ خلال عيد الفطر

الأحد 16/مايو/2021 - 10:19 ص
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت وحدة الجو مكانية " المتغيرات المكانية " بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد سعيد، من رصد 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وحتى اليوم الأحد.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بعمل الوحدة خلال أيام عيد الفطر ومنع الأجازات للعاملين بالوحدة لرصد المخالفات والتعديات،حفاظا على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومنع البناء المخالف، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن وحدة المتغيرات المكانية " الجو مكانية " ترصد على مدار 24 ساعة أي تعديات أو مخالفات،خاصة أيام عطلة العيد، وتعمل على مراقبة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أعمال البناء المخالف، ورصدها، بإشراف وتوجيهات نائب المحافظ، عمرو البشبيشي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ،أن جميع الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة مستمرة في الترصد والمرور الميداني للتصدي لأية تعديات على الأراضي الزراعية ومحاولات البناء العشوائي بدون ترخيص خلال أيام الإجازات لافتًا إلى حملات الرصد تتم على مدار اليوم 24 ساعة بمتابعة مباشرة من القيادات التنفيذية في إطار جهود المحافظة للقضاء على ظاهرة التعديات على الأراضي مؤكًدا على عدم التهاون والتصدي بكل حزم وحسم لجميع المخالفات التي أقامها أصحابها معتقدين انشغال الأجهزة التنفيذية في تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، مشيرًا إلى إنه تم رصد حالة تعدي وبناء مخالف من خلال وحدة الجو مكانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وكان محافظ كفر الشيخ قد أعلن رفع حالة الطوارئ وإلغاء الإجازات لجميع المسئولين خاصة بقطاع الزراعة وحماية الأراضي وتكثيف وشن حملات لرصد ومنع أية تعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين بكل حزم لمن يستغلون فترة الأجازات لارتكاب مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية مشددا على التعامل بكل حسم مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد وفترة إجازة عيد الفطر المبارك ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي.

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