قصف مستمر وشهداء ومصابون.. تفاصيل الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة



لم يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن شن غاراته الجوية على قطاع غزة، واستهداف الأماكن الحيوية، ليرتفع عدد الشهداء إلى 174 شهيدًا، و1200 إصابة بجراح مختلفة.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.



غارات إسرائيلية على غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.



وقصف سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي برج الجلاء الشاهق المؤلف من 14 طابقًا في قطاع غزة حيث توجد مكاتب لمؤسسات إعلامية مثل مكتب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



اتفاع عدد الشهداء

ونتيجة للغارات الجوية على المبان السكنية، ارتفع عدد الشهداء في غزة ليل أمس إلى 15 قتيلا و45 جريحا.



وقال الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على فيس بوك: إن عدد الشهداء ارتفع إلى 174 شهيدًا من بينهم 47 طفلا و29 سيدة و1200 إصابة بجراح مختلفة ولازال العدد مرشح للزيادة، وذلك منذ العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وتدخل المواجهات يومها السابع، دون مؤشر على تراجعها مع إعلان الفلسطينيين استشهاد 145 شخصا في غزة منذ اندلاع القتال يوم الاثنين من بينهم 41 طفلا، وتقول إسرائيل إن عشرة سقطوا قتلى بينهم طفلان.



ودمر الجيش الإسرائيلي يوم السبت مبنى مؤلفا من 12 طابقا في مدينة غزة يضم مكاتب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وقناة الجزيرة القطرية.



وقدمت إسرائيل تحذيرًا مسبقا من الضربة حتى يمكن إخلاء المبنى، وقال الجيش الإسرائيلي إن المبنى هدف عسكري مشروع لأنه يحتوي على أصول عسكرية لحركة حماس التي تدير غزة.



