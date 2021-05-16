"6 سنين ومكملين".. بهذه الكلمات شريف رمزي يحتفل بعيد زواجه من ريهام أيمن









حرص الفنان شريف رمزى على الاحتفال بعيد زواجه السادس على زوجته الفنانة ريهام أيمن، وذلك بكلمات مليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر شريف رمزي مجموعة صور له مع زوجته، وعلق عليها قائلًا:"6 سنين صمود ومكملين، ادعولنا بقى لإننا داخلين على السنة السابعة، ودى بيقولوا عليها أهم وأصعب سنة قال يعنى السنين اللى فاتت كانت سهلة".



وفي سياق آخر، شارك شريف رمزي مؤخرًا في مسلسل" واكلينها والعة "، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري،

ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، محمد متولي.