إسرائيل تقصف منزل رئيس حركة حماس يحيى السنوار





ذكرت مصادر محلية، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزل رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وشقيقه القيادي في الحركة محمد السنوار، كما قصفت الطائرات الحربية عدداً من مفترقات الشوارع الرئيسية في المحافظة.





وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، الأحد، غارات مكثفة على مدينة غزة بشكل متزامن وعلى سلسلة أهداف متفرقة في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.





وفي مدينة غزة، أطلقت طائرات حربية إسرائيلية أكثر من 20 صاروخاً بشكل متزامن على سلسلة من الأهداف.





وبحسب مصادر محلية، فإن 4 شهداء على الأقل سقطوا جراء قصف منزل دون سابق إنذار، في محيط ملعب فلسطين وسط مدينة غزة، فيما أصيب عشرات آخرون.



