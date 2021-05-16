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مقتل 23 شخص جراء غارات جوية إسرائيلية علي مدينة غزة

الأحد 16/مايو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال مسعفون إن الضربات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة دمرت ثلاثة مبان وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، اليوم الأحد، مما يجعله الهجوم الأكثر دموية منذ اندلاع القتال العنيف بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع قبل نحو أسبوع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه اصيب 50 شخصا في الهجوم. كان رجال الانقاذ يتسابقون لانتشال الناجين والجثث من تحت الانقاض. 

وفي وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي إنه دمر منزل زعيم حماس في غزة في ضربة منفصلة، مشيرا إلي أن هذا هو الهجوم الثالث من نوعه في اليومين الماضيين.

يبدو أن إسرائيل كثفت ضرباتها في الأيام الأخيرة لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بحركة حماس مع تسريع جهود التوسط في وقف إطلاق النار. 

ويوجد دبلوماسي أمريكي في المنطقة لمحاولة تهدئة التوترات، ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأحد.

قال الجيش إنه قصف منازل يحيى السنوار، أكبر قادة حماس داخل القطاع، وشقيقه محمد، عضو بارز آخر في حماس. 

ودمرت يوم السبت منزل خليل الحية القيادي البارز في الفرع السياسي لحركة حماس. واعترفت حماس والجهاد الإسلامي بمقتل 20 مقاتلا منذ اندلاع القتال يوم الاثنين، بينما تقول إسرائيل إن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.

أطلقت حماس وجماعات مسلحة أخرى نحو 2900 صاروخ على إسرائيل منذ يوم الاثنين، عندما تفاقمت التوترات بشأن موقع مقدس شديد التوتر في القدس والتهديد بإجلاء عشرات العائلات الفلسطينية. 

وأسفرت جولة القتال الأخيرة - الأسوأ منذ حرب غزة عام 2014 - عن مقتل 145 فلسطينيًا على الأقل في غزة، بينهم 41 طفلًا و23 امرأة. وقتل ثمانية اسرائيليين بينهم طفل في الخامسة من العمر وجندي.

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قصف غزة غارات جويه

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