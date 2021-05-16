عاجل.. وفاة الفنانة نادية العراقية مُتأثرة بفيروس كورونا

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة نادية العراقية، عن عمر ناهز الـ57 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا.



وأعلنت ابنتها عن ذلك الخبر من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت منشورًا قالت فيه:"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، ارجوا الدعاء لها و قراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله و إن إليه راجعون".



وكانت نادية العراقية قد دخلت العناية المركزة منذ عدة أيام، وتم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي، بعد تدهور حالتها الصحية.



