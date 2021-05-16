توريد 174.5 ألف طن قمح لشون وصوامع الدقهلية

صرح المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بانتظام أعمال توريد القمح في شون وصوامع الدقهلية.



وأشار الي أن الكميات المورده حتى اليوم بلغت 174 ألف طن قمح بنسبة٨٣% من المستهدف توريده هذا العام، مشيرا إلى أن أسعار توريد القمح هذا العام 705 جنيهات للدرجة "22.5" و715 جنيه لدرجه " 23 " 725 جنيه لدرجة " 23.5 ".



شون وصوامع الدقهلية

وأكد وكيل تموين الدقهلية علي أن عمليات توريد القمح بشون وصوامع الدقهلية المختلفة والبالغ عددها 5 صوامع و5 هناجر و22 شونة بإجمالي 32 موقع بنطاق المحافظة والتى كانت قد توقفت خلال اول وثانى أيام العيد ثم عاودت الانتظام امس ثالث أيام العيد.



زراعة الدقهلية

من جانبه أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة، أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالى التوريد هذا العام ٢١٠ آلاف طن حيث إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام تبلغ ٢٤٢ ألف فدان.



الدقهلية الاولي في النتاج

وأضاف أن الدقهلية تعد من أولي المحافظات في إنتاج القمح المحلي بل هى سلة مصر في إنتاج المحاصيل الزراعية بكافة أنواعها من خضروات وفواكه وثروة حيوانية.





