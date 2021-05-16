لمريض السكري.. ابتعد عن هذه الأطعمة فورا

هناك مجموعة من الأطعمة التي يجب الابتعاد عن تناولها في حالة كنت مريض سكري حفاظا على صحتك؛ حيث يلعب النظام الغذائي دورًا حيويًا وخاصة مع مريض السكري الذي يعاني من مشكلة المرض طوال حياته.





الأرز

يعتبر غني بالفيتامينات والمعادن والألياف من المعروف أنه يعزز الطاقة، ويحسن جهاز المناعة، ويقلل من مشاكل الجلد ويقلل من الالتهابات في الجسم.





القهوة

يجب تجنب القهوة الممزوجة مع القطر والسكر والقشدة المخفوقة، يعد تناول كوب من القهوة السوداء الساخنة بدون سكر خيارًا أفضل.





الموز

يحتوي الموز الناضج على حوالي 16% من محتوى السكر أكثر من الموز الخام ما قد يؤثر على مستويات الأنسولين لمرضى السكري.





الدواجن