Advertisements

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في البريميرليج

الأحد 16/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي إلى ملعب أولد ترافورد من أجل متابعة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.


وبعد خسارته على يد ليفربول في الجولة الماضية, يطمح مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.


وعلى جانب آخر, يأمل فولهام بالفوز بالمباراة وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية على يد ساوثهامبتون حتى يتمكن من الهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.


وكانت مباراة الذهاب بين المان يونايتد وفولهام انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.


يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بينما يحتل فولهام المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.


ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام يوم الثلاثاء 18مايو2021 على ملعب أولد ترافورد معقل المان يونايتد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

والدة أحمد السقا للفنانة مها أحمد: "كومبارس ملكيش مكان بين الفنانين المحترمين"

منذ حوالي 18 ساعة

شقيقة السقا لـ مها أحمد: "قطع لسانك أحمد أكرمك أنتي وجوزك كتير"

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

منذ ساعة و 13 دقيقة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| في ثالث أيام العيد.. ارتفاع في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- إصابة قوية تضرب نجم الأهلي بعد مباراة صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ضربة قوية تهز الأهلي قبل ساعات من مواجهة صن داونز

منذ يومين

عاجل.. وفاة الفنانة نادية العراقية مُتأثرة بفيروس كورونا

منذ 42 دقيقة

الزمالك يبدأ التحرك لخطف نجم الأهلي السابق

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من محمد العدل على تصريحات مها أحمد المسيئة للسقا وكرارة

منذ حوالي 8 ساعات

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

منذ يوم

أمطار ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ليفربول مطلوب بشدة في برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

احذروا تجاوز السرعة.. 8 نصائح من "المرور" لقائدي السيارات لتجنب الحوادث

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد بالدوري الإنجليزي

تعرف على موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقناة الناقلة

تعرف على موعد قمة مانشستر يونايتد وليفربول في البريميرليج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:54 ص

قرار عاجل في الأهلي قبل مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

02:59 ص

نقل الفنان إسلام إبراهيم إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية

09:35 ص

"طلب وجبة فحصل على جرح بالرأس ٨ سم".. "الفجر" تحاور شقيق ضحية الاعتداء داخل مطعم شهير (فيديو وصور)

09:37 م

عاجل.. أول قرار من الأهلي بعد الفوز على صن دوانز

12:28 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حقوق الإنسان تبدأ قبل إنجابه

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجمهورية الثانية فى دراما رمضان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مأساة الطلاق