موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في البريميرليج

تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي إلى ملعب أولد ترافورد من أجل متابعة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.









وبعد خسارته على يد ليفربول في الجولة الماضية, يطمح مانشستر يونايتد في استعادة نغمة الانتصارات والمحافظة على حظوظه في التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.









وعلى جانب آخر, يأمل فولهام بالفوز بالمباراة وذلك بعد هزيمته في الجولة الماضية على يد ساوثهامبتون حتى يتمكن من الهروب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.









وكانت مباراة الذهاب بين المان يونايتد وفولهام انتهت بفوز مانشستر يونايتد بهدفين مقابل هدف.









يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة بينما يحتل فولهام المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 27 نقطة.









ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وفولهام يوم الثلاثاء 18مايو2021 على ملعب أولد ترافورد معقل المان يونايتد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



