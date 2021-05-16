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ضربة موجعة للزمالك قبل مواجهة طلائع الجيش

الأحد 16/مايو/2021 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يفقد الزمالك، خدمات مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، خلال مواجهة طلائع الجيش المقبلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، حسب ما كشفت تقارير صحفية.


يأتي ذلك بعدما أجرى حميد احداد، فحوصات طبية، وأكدت حاجته إلى راحة لا تقل عن 3 أيام، للعلاج والتأهيل.
وكان احداد تعرض للإصابة بالتواء في القدم خلال مباراة إنبي الماضية، التي انتهت لصالح الأبيض بثلاثية مقابل هدف.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل الموافق 20 مايو

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