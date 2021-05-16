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تعرف على آخر موعد لتقديم طلب تحويل المدن لحاجزي الإسكان الاجتماعي (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 10:39 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف المهندس عاطف أحمد، مدير عام إدارة التخصيص والتعاقدات بصندوق الإسكان الاجتماعي، تفاصيل تقديم طلب تحويل من مدينة لأخرى لحاجزي الإسكان الاجتماعي، موضحا أن هذه الطلبات تقدم في حالتين إحداهما عندما تكون الوحدات السكنية أقل من عدد الحاجزين في مكان ما، أو أماكن الصندوق لم يستطع بناء وحدات فيها لعدم توفير أراضي بها مثل القاهرة.

وأشار "أحمد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن باب تقديم طلبات التحويل مفتوحا حاليا وحتى قبل 31 مايو الجاري، حيث يقوم الراغب في التحويل بشرط ألا يكون قد استرد مقدم الحجز بالدخول على الموقع الإليكتروني المحدد به الإعلان، ويقوم بملىء الطلب.

وأضاف مدير عام إدارة التخصيص والتعاقدات بصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه يتم دراسة الطلب ويصل للمواطن رسالة على هاتفه المحمول للرد على طلبه سوا بالرفض أو القبول، وذلك يكون في غضون 4 أيام من تقديمه للطلب.

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