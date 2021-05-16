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"ربنا يبعد عنك النفوس السودة والحاقدين"..أحمد كرارة يدعم شقيقه أمير بعد الهجوم عليه

الأحد 16/مايو/2021 - 10:42 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان أحمد كرارة، على دعم شقيقه الفنان أمير كرارة بعدما أعلنت الفنانة مها أحمد عن تخليه عنها بعدما لجأت له لكي يتدخل في عودتها للتمثيل، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب أحمد كرارة منشورًا قال فيه:" حبيت أكون من آخر الناس اللي هتتكلم على أمير كرارة علشان محدش يقول ما أنت أخوه ولازم تقول كده".

وتابع أحمد كرارة قائلاً:"اعتقد بعد حب الناس الكثيرة قوي اللي اتكلموا عنه بالخير، النهاردة بيبين قد إيه إن فيه نفوس وقلوب سوده بتتمنى الأذى للناس الناجحة".

وأضاف أحمد كرارة:" أنا بحمد ربنا أن أمير كرارة أخويا لإنه جدع وحنين وقلبه أبيض، وتعب وشاف المر اللي محدش يعرف عنه حاجة، بيعمل خير كتير محدش يعرف عنه حاجة علشان كده ربنا بيكرمه في شغله، وكرمه النهاردة بكل الناس النضيفة اللي اتكلموا عنه بكل خير وواثق أن ولا واحد، منهم كتب كلام مجامله ليه".

وأختتم أحمد كرارة كلامه قائلًا:" أمير كرارة أخويا باشا مصر ونجم بأخلاقه وحب الناس، ربنا يحفظك يا أمير ويبعد عنك النفوس السودة والحاقدين أنت واخواتي كلهم الطيبين".

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