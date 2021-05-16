صحة الدقهلية: متابعة 11 ألف و250 حالة إصابة بكورونا في العزل المنزلي

صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم عن ارتفاع نسب التعافي بين مرضى الكورونا بعد المتابعة الدورية لهم سواء بزيارات منزلية او عن طريق الاتصال التليفوني.





واوضح وكيل صحة الدقهلية انه تم متابعة حوالي 11 الف و250 حالة عزل منزلي من بداية المبادرة، وخروج تحسن وشفاء لعدد حوالي10 الاف و75 حالة.





وتم تحويل عدد حوالي 562حالة للمستشفيات حيث تم تلقيهم العلاج اللازم طبقا لبروتوكول العلاج لوزارة الصحة، وتم توزيع 1100 جهاز قياس الأكسجين.





كما تقدم وكيل صحة الدقهلية بالشكر للفرق الطبية على إستمرار جهودهم في ظل الظروف الراهنةخلال التصدي والمواجهة للوباء الذي إجتاح العالم أجمع وحثهم علي بذل المزيد من الجهد داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها والأمة الإسلامية.





الجدير بالذكر انه تم تشكيل 85 فريق من أعضاء المهن الطبية مقسمين علي الإدارات الصحية المختلفة بانحاء المحافظة بواقع 51 فريق متابعة عن طريق الاتصال التليفونية و34 فريق زيارات منزلية لتقديم الخدمة الطبية المطلوبة ومتابعة حالات العزل المنزلي وتطورات حالتهم الصحية ومتابعة المخالطين لهم والتسجيل علي منظومة co trace.



