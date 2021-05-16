الرابطة الأوروبية تكشف مفاجأة عن تغيرات فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هناك دراسة إيطالية أثبتت تراجع إصابات ووفيات كورونا بنسبة 80% بعد بدء التطعيم، معتبرا أن هذه الدراسة تؤكد أن اللقاح هو الوسيلة الاهم لمواجهة عدوى كورونا.





وأشار "عودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدراسة أثبتت أن تراجع الإصابات نتيجة الحصول على اللقاح منطبق على كل الفئات العمرية من كبار وشباب، وكذلك بين الرجال والنساء.



