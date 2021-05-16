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الرابطة الأوروبية تكشف مفاجأة عن تغيرات فيروس كورونا (فيديو)
الأحد 16/مايو/2021 - 10:52 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، إن هناك دراسة إيطالية أثبتت تراجع إصابات ووفيات كورونا بنسبة 80% بعد بدء التطعيم، معتبرا أن هذه الدراسة تؤكد أن اللقاح هو الوسيلة الاهم لمواجهة عدوى كورونا.
وأشار "عودة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إلى أن الدراسة أثبتت أن تراجع الإصابات نتيجة الحصول على اللقاح منطبق على كل الفئات العمرية من كبار وشباب، وكذلك بين الرجال والنساء.
وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن الحصول على اللقاح هو الوسيلة الوحيدة لمقاومة النسخ المتحورة لفيروس كورونا، منوها بأن فيروس كورونا تغير 4220 مرة، وتم اكتشاف 30 نسخة من الفيروس، متأملا أن يصل العالم إلى مناعة جماعية ضد الفيروس في 2022.
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