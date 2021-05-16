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برشلونة يقترب من حسم الصفقة الذهبية

الأحد 16/مايو/2021 - 10:59 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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أفادت تقارير صحفية مساء أمس الجمعة، بآخر التطورات المتابعة بانتقال الهولندي جورجينيو فينالدوم، نجم ليفربول، إلى برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.


وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وارتبط اسمه بقوة بالانضمام لصفوف برشلونة الإسباني، في ظل تواجد مواطنه رونالد كومان في منصب الرجل الأول في الفريق الكتالوني.


وبحسب ما نشرته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة مصمم على إنهاء الصفقه باي شكل من الأشكال.


وأضافت:" برشلونة يعي جيدًا أن كرة القدم اختلفت كثيرا في الآونة الأخيرة، وأصبحت تعتمد أكثر على القوة البدنية، وهو ما لا يتوفر في لاعبي وسطه الحاليين".


وأوضحت:" هذا السبب هو الذي دفع البارسا للتفكير في ضم فينالدوم، وسيحاولون إتمام الصفقة في أقرب وقت ممكن".


جدير بالذكر أن النادي الإسباني ليس هو فقط من بفكر في ضم فينالدوم، فهناك اهتمام كبير من جانب بطل الدوري الإيطالي فريق انتر ميلان والعملاق البافاري فريق بايرن ميونيخ.

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فينالدوم برشلونة الدوري الانجليزي الدورى الإسباني

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