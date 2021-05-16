لُقبت بـ سيدة الأدوار القصيرة.. معلومات لا تعرفها عن الفنانة الراحلة نادية العراقية





رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة نادية العراقية، عن عمر ناهز الـ 57 عامًا، مُتأثرة بفيروس كورونا.



وفي السطور التالية يرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنها:



بدأت الفنانة الراحلة نادية العراقية مشوارها الفني في المسرح والتليفزيون العراقي، وكانت أول أعمالها على مسرح النهرين بالعراق.



وبعدها انتقلت إلى مصر وبدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل "سامحوني مكنش قصدي" عام 1999.





قدمت نادية العراقية العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية، كما أنها لُقبت بـ سيدة الأدوار القصيرة.



ومن أبرز أعمالها الفنية " حاحا وتفاحة ، ورقة شفرة ، أبو على، الزوجة الرابعة ، آدم وجميلة ، الرجل العناب ، رقم مجهول".