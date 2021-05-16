عبد العال: طاهر ليس بديلاً لرمضان صبحي ولابد من إبعاد الشحات

أوضح رضا عبد العال نجم الكرة المصرية، أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لم يكن البديل الأمثل لرمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي.





وأشار عبدالعال في تصريحات تليفزيونية عبر قناة تن، إلى أن طاهر خيب آمال جماهير الفريق ولم يقدم المستوى المأمول منه منذ قدومه إلى الفريق في بداية الموسم قادماً من المقاولون العرب.





وطالب عبد العال، بضرورة إبعاد حسين الشحات عن تشكيل الأهلي لفترة، مبديًا تعجبه من إصرار موسيماني عليه، على الرغم من أنه لا يقدم المردود الفني المنتظر، مؤكداً أن محمود عبد المنعم كهربا يستحق الفرصة أكثر منه.





جدير بالذكر أن الأهلي فاز أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس السبت، حيث سجل هدفي الأحمر، طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.