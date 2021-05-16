سواريز يتحدث عن تجربة أتلتيكو مدريد

علق لويس سواريز، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي أتلتيكو مدريد، عن تجربة انتقاله من صفوف فريق برشلونة إلى الروخيبلانكوس في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.









ووفقًا لما ذكر سواريز، في تصريحات عبر صحيفة "ماركا" الإسبانية: "فإن أحب التحديات. وكان المجيء إلى هنا تحديًا كبيرًا جدًا بالنسبة لي، بسبب العديد من الأشياء".









وتابع: "في الموسم الماضي، تعرضت لانتقادات وقالوا إنني لم أكن قادرًا على المنافسة لحصد أشياء مهمة، أو أنني في برشلونة لم أتمكن من المنافسة على مستوى عالٍ".









وأكمل: "وكان هذا الانتقال بالنسبة لي تحديًا على المستوى الفردي، وجعلني أرغب في الاستمرار لإظهار أنني ضمن النخبة في كرة القدم عقب الانتقال إلى أتلتيكو".









وأتم:" أمضيت سنوات عديدة في إظهار المستوى الذي أقدمه الآن، ولقد خضت التجربة كتحدٍ مثير وبحماس كبير. أنا لست حزينًا على الإطلاق، بل على العكس.. أنا متحمس ومتشوق لمواصلة التجربة"