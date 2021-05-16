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بكلمات مؤثرة..زينة تنعي نادية العراقية

الأحد 16/مايو/2021 - 11:13 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نعت الفنانة زينة، الفنانة الراحلة نادية العراقية التي توفيت منذ قليل، عن عمر ناهز 57 عامًا، بعد صراعها مع فيروس كورونا المستجد.


فنشرت زينة صورة لنادية وعلقت عليها قائلة:" الله يرحمك ويصبر ولادك وكل حبايبك..أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة" .


أعلنت إبنة نادية، خبر وفاتها عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" ، كتبت :"ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى أرجو الدعاء لها" .


يذكر أن الفنانة نادية العراقية، أعلنت مؤخراً إصابتها بفيروس كورونا، حيث كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك :" هجمت الكورونا على بيتنا ربنا ما يوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة، زي ما يكون عاملة حادثة واتكسرت، اللي جاتله كورونا يحكيلي عمل إيه، وهل هناك أطباء يجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير" .

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