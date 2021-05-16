الأهلي يؤجل حسم مصير نجم الفريق المعار

أرجأت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، مصير السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق السابق والمعار حالياً إلى أنقرة جوجو التركي، بعدما هبط الأخير إلى دوري الدرجة الثانية رسميًا بعد خسارته بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام قاسم باشا.









ويحتل فريق أنقرة جوجو المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري بعد أن خاض 40 مباراة، استطاع الانتصار في10 وتعادل في8 وتلقى الهزيمة في 22 لقاء ليتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.









وكان هناك اتفاق بين الطرفين على انتقال اللاعب نهائيا لصفوف النادي التركي إذا تمكن الفريق من الصمود في الدوري لموسم آخر، ولكن هبوطه أربك حسابات النادي الأهلي ووضع إدارته في مأزق حقيقي بشأن عودته، خاصة وأن بادجي خارج حسابات الجنوب افريقي بيسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.





ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لموجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، على استاد "السلام وي الأهلي"،ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.



