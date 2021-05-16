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موعد مباراة توتنهام ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 16/مايو/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق توتنهام هوتسبير، مع نظيره ولفرهامبتون، يوم الأحد 16 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.


وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وولفرهامبتون في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


ويحتل توتنهام في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 56 نقطة، بينما يحل ولفرهامبتون في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة.

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