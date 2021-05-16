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منافسة نارية بين شباب الأهلي دبي والنصر على لقب كأس رئيس الامارات

الأحد 16/مايو/2021 - 12:31 م
بوابة الفجر
وكالات
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يستضيف إستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، اليوم الأحد، نهائي كأس رئيس الإمارات، بين شباب الأهلي والنصر، في ختام موسم 2021.


وتنص لوائح المسابقة على اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حالة انتهاء زمن المباراة بالتعادل، كما يعد حضور جماهير للمرة الأولى منذ جائحة كورونا الحدث الأبرز في النهائي.


ويخوض الفريقان النهائي وهما يعرفان بعضهما جيداً، إذ التقيا 3 مرات هذا الموسم، من بينها مباراتان في دوري الخليج العربي، ونهائي كأس الخليج العربي.


وفاز شباب الأهلي في المباريات الثلاث، واقتنص "الفرسان" من منافسه "العميد" لقب كأس الخليج العربي، وهو ما يحفزه لتحقيق الفوز الرابع على التوالي، في الوقت الذي يتعطش النصر لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم والذي يعني تتويجه بـ"أغلى الألقاب".


ويسعى شباب الأهلي لتتويج جهود لاعبيه وجهازه الفني هذا الموسم بالظفر بكأس رئيس الإمارات، للمرة العاشرة في تاريخه، ليحافظ على صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجاً بهذا اللقب، متقدماً على نادي الشارقة الذي يملك 8 ألقاب سابقة.


ويعد شباب الأهلي هو آخر بطل متوج بهذه الكأس موسم 2019، بعد إلغاء البطولة الموسم الماضي بسبب جائحة كورونا.

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