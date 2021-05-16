صلاح يزين تشكيلة ليفربول لمواجهة وست بروميتش ألبيون في الدوري الانجليزي





تقام اليوم الاحد مواجهة ليفربول ضد وست بروميتش ألبيون والتي تجمع الفريقان لحسبا مباريات الجولة السادسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.





ومن المُنتظر أن يدخل الريدز المواجهة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى : أليسون بيكر.





في خط الدفاع: ترنت أليسكندر أرنولد – رييس ويليامز – ناثانايل فيليبس – أندرو روبرتسون.





في خط الوسط: فابينيو – تياجو ألكانترا – فينالدوم





في خط الهجوم: دييجو جوتا – ساديو ماني – محمد صلاح.





يُذكر أن صلاح قاد ليفربول في المواجهة الماضية للفوز على فريق نادي مانشستر يونايتد بأربعة أهداف مقابل هدفين ليقربه أكثر من الوصول لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.