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"بنوافق عشان الظرف اللي بناخده"..عصام كاريكا يُفجر مفاجأة بشأن برامج المقالب

الأحد 16/مايو/2021 - 11:27 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشف المطرب عصام كاريكا عن حقيقة معرفة الفنانين بالمقلب الذي يتم تنفيذه فيهم أثناء استضافتهم في برامج "المقالب"، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجه "كاريكا عامل ألابندا".

وقال عصام كاريكا خلال برنامجه أن معظم المشاركين في برامج المقالب مثل برنامج رامز جلال وبرنامج "فؤش في المعسكر"، يكونوا على علم بطبيعة المقلب، مُضيفًا:"مش معقولة هتروح وتتبهدل ويطلع عينك وتكون مش عارف، وإحنا بنوافق علشان جمهورنا يتمتع، بجانب الظرف اللي بناخده وإحنا ماشيين".

وفي سياق آخر، طرح عصام كاريكا مؤخرًا أغنية "حياتي ارتاحت"، وتم تصوير الفيديو كليب في مدينة أسوان، والأغنية من ألحانه وتوزيعه وكلمات مصطفى محمد وإخراج رودينا حاطوم.

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