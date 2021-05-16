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تشييع جثمان الفنانة نادية العراقية ظهر اليوم من مسجد الحصري بأكتوبر

الأحد 16/مايو/2021 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة نادية العراقية مُتأثرة إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية عن عمر ناهز الـ57 عاماً.

وكشفت مي محروس ابنة الفنانة الراحلة نادية العراقية عن موعد تشييع جثمانها، حيث من المقرر تشييعه اليوم من مستشفى جنة بالهرم بعد صلاة الظهر، وستُقام صلاة الجنازة عليها في مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر، وسيتمّ دفن الجثمان في مدافن العائلة بطريق الواحات.

وكانت الفنانة نادية العراقية قد تعرضت لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا تسببت في نقلها للمستشفي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة.

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