كشف ملابسات واقعة اختطاف طفل بالبحيرة وضبط الجاني

كشفت الأجهزة الأمنية، أنه ما تبلغ لمركز شرطة بدر بمديرية أمن البحيرة من (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) بقيام (زوج شقيقتها، مقيم بدائرة المركز) بإستدراج نجلها (7 سنوات) حال لهوه أمام مسكنهما وإصطحابه بمركبة "توك توك "بدون لوحات معدنية" خاصة به لجهة غير معلومة على إثر خلافات بينه وزوجته (ربة منزل، مقيمة بذات العنوان) لقيام الأخيرة بنقل منقولات الزوجية لمحل إقامة أهليتها، كما أضافت بتلقيها إتصال هاتفى منه وقام بمساومتها على قيام شقيقتها بإعادة المنقولات نظير إعادة نجلها.



تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن قيام المشكو فى حقه بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيامه بإصطحاب الطفل لشقة خاصة بأحد ذويه كائنة بدائرة مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (فرد محلى – طلقة من ذات العيار) وبرفقته الطفل المختطف، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات الخلافات.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



