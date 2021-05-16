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سائق قطار أسوان يكشف تفاصيل حضور وزير النقل حفل زفاف ابنته (فيديو)

الأحد 16/مايو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف خالد الليثي، سائق قطار أسوان الذي حضر وزير النقل حفل زفاف ابنته، تفاصيل تمكنه من منع تعرض القطار لحادث، مشيرا إلى أنه فوجىء أثناء سيره بوجود جرار زراعي، ولكنه تمكن من تدارك الموقف وإنقاذ أرواح المصريين، معلقا: "أنا وارث المهنة من والدي وجدي، ولدي خبرة في قيادة القطارات".
وأشار "الليثي"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "زووم" ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، إلى أن وزير النقل قام بتكريمه بعد هذا الموقف، وأثناء التكريم سأله الوزير عن أولاده، معلقا: "قولتله أنا ليا بنت هتتجوز تاني يوم العيد، فقالي أنا هحضر فرح بنتك"، واصفا إياه بـ وزير السعادة.
وأضاف أن أحد المسئولين تواصل معه لترتيب حضور وزير النقل حفل الزفاف، لافتا إلى أن جيرانه تعاونوا معه في التجهيز لحفل الزفاف من تنظيف الشارع ودهان المنزل وتجهيزه.
وتابع، "قولت لأحد المسئولين اللي تواصل معايا عشان التجهيز وقولتله حضور وزير النقل لبيتي حاجة كبيرة، فقالي إنت راجل من رجالتنا ومقامك فوق"، لافتا إلى أن ابنته تشعر أنها دخلت التاريخ بحضور وزير النقل حفل زفافها، معلقا: "أنا مش مصدق".

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