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حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين بالقليوبية

الأحد 16/مايو/2021 - 11:43 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت الأوكار والبؤر التى تأوى العناصر الإجرامية بقرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

ضبط (2) قضية مخدرات.. ضُبط خلالها (كمية من المواد المخدرة).. بحوزة (2) متهم "لأحدهما معلومات جنائية"، وتم ضبط (2) قطع سلاح أبيض، وتنفيذ (2115) حكم قضائى متنوع. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

 

 

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